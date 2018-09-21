Принц Гарри, «спасающий» журналистку от мух, рассмешил австралийцев

Поступок также развеселил беременную супругу принца, и Меган Маркл не смогла сдержать смех.

Официальный визит в Австралию был наполнен для королевской пары множеством мероприятий. Во время одного из них, проходящего в городе Даббо, произошел забавный случай, который не остался без внимания со стороны публике. Рут Сандоу, работающая журналисткой в королевской службе Flying Doctor, была вынуждена отбиваться от налетевших мух во время речи. Принц Гарри решил прийти женщине на помощь, и принялся отгонять надоедливых насекомых.

Поступок представителя королевской семьи рассмешил присутствовавших на мероприятии. Смех не смогли сдержать австралийцы, наблюдавшие за происходящим. Необычное поведение супруга, «спасающего» Рут Сандоу от насекомых, развеселило и беременную Меган Маркл.

Попытка спасти женщину от мух порадовала многих поклонников королевской семьи. Пользователи Сети отмечают, что таким поведением принц Гарри и Меган Маркл лишний раз доказали, что они ближе к народу, чем многие могли подумать. Поклонницы внука Елизаветы II стали отмечать, что он ведёт себя как настоящий мужчина, не сковывая себя жесткими рамками.