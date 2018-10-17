Принц Чарльз увлекся алкоголем из-за первенца Маркл и Гарри

Об этом он рассказал британским СМИ из весьма символичного места: шотландского спиртового завода в Абердиншире. Об этом пишет издание ITW News.

Лишь недавно пресс-служба Кенсингтоновского дворца объявила о беременности Меган Маркл, хотя герцогиня находится на втором триместре. Она должна родить принцу Гарри первенца следующей весной. Скорому пополнению радуются не только родители, но и другие члены Королевской семьи Великобритании. Среди них - будущий четырехкратный дедушка принц Чарльз. Он отметил, что увлекся тостами и уже несколько раз поднимал сосуды с алкоголем в честь первого ребенка принца Гарри и Меган Маркл.

В Кенсингтонском дворце отметили, что мать герцогини Сассекской Дория Редлан обрадовалась скорому рождению внука не меньше. Она заявила, что очень счастлива узнать радостную новость и с нетерпением ожидает встречи с новорожденным.

Ранее стало известно, что Меган Маркл хочет сперва родить дочь. Ради этой затеи она даже скачала специальное приложение, следящее за овуляцией и высчитывающее подходящее время для зачатия девочки.