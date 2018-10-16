Иван Телегин показал снимок со своей женой Пелагеей в кружевном платье

На фото хоккеист нежно обнимает певицу, сложа руки на ее животе. Пелагея предстала перед поклонниками в совсем необычном для себя образе, вызвав при этом фурор и массу комплиментов.

Хоккеист Иван Телегин опубликовал у себя в Instagram новый снимок. На нем он показал свою жену Пелагею в кружевном платье. Снимок с певицей очень понравился многим пользователям. Пелагея редко дает интервью и ее снимков крайне мало в Сети, поэтому трогательная семейная фотография растрогала многих поклонников певицы.

На снимке Телегин позирует рядом со своей женой Пелагеей, которая выбрала для фотосессии откровенное платье черного цвета. Многие пользователи предположили, что руки хоккеиста на животе его жены могут быть намеком на скорое пополнение в семействе. Из-за этого фанаты стали поздравлять Пелагею с беременностью, хотя сама она такой информации еще не подтверждала.