«Без семьи всегда плохо»: Ксения Бородина скучает по дочери и мужу
Ведущая «Дом-2» отправилась на Сейшелы в рамках телестройки, на островах снимается один из проектов шоу. С собой она взяла дочь от первого браку Маруся, маленькая Теона осталась со своим отцом – Курбаном Омаровым.
Ксения Бородина призналась, что она очень скучает по дочери и мужу. Дело в том, что на Сейшелы звезда отправилась не со всеми своими членами семьи. Бородина взяла с собой в командировку старшую дочь, а вот младшая дочь Теона и ее муж Омаров остались в Москве.
«Без семьи всегда плохо», - написала Бородина у себя в Instagram. По словам звезды, на островах она не может полностью отдыхать и расслабляться, так как постоянно думает о второй дочери и муже. Пользователи Сети были крайне удивлены такому признанию от Ксении Бородиной.
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З счастливых дня, было у меня 😂 на самом деле, я когда без своей семьи, как без рук😭 хорошо хоть одна моя доченька со мной полетела, вторая вчера сильно возмущалась, почему ее не взяли 😜 когда лечу без мужа, депрессия начинается уже за 2 дня, начинаю ходить за ним хвостиком 🤣 он вечно удивляется, что за приступы любви вдруг меня настигли))) без семьи всегда плохо, это самое важное что есть у нас в жизни🙌🙌 ещё стала жутко бояться самолетов, никогда не было фобии, всегда спокойно ложилась спать , даже могла забыть пристегнуться, а сейчас от каждого неровного движения просыпаюсь, начинается паника, все время начинаю гнобить себя, зачем села в этот самолёт, оно мне надо было ((( жду пятницу, хотя только вчера прилетела)))) ♥️ скучаю
Некоторые пишут, что звезда шоу «Дом-2» лукавит, так как мало кто будет скучать из-за нескольких дней разлуки с семьей, находясь на Сейшельских островах. В комментариях появились разные версии и трактовки, которыми пользователи попытались пояснить слова Бородиной. По одной из версий, ведущая пишет «слезливые» посты ради мужа, так как их отношения не всегда складываются все хорошо, как хотелось бы.