«Без семьи всегда плохо»: Ксения Бородина скучает по дочери и мужу

З счастливых дня, было у меня 😂 на самом деле, я когда без своей семьи, как без рук😭 хорошо хоть одна моя доченька со мной полетела, вторая вчера сильно возмущалась, почему ее не взяли 😜 когда лечу без мужа, депрессия начинается уже за 2 дня, начинаю ходить за ним хвостиком 🤣 он вечно удивляется, что за приступы любви вдруг меня настигли))) без семьи всегда плохо, это самое важное что есть у нас в жизни🙌🙌 ещё стала жутко бояться самолетов, никогда не было фобии, всегда спокойно ложилась спать , даже могла забыть пристегнуться, а сейчас от каждого неровного движения просыпаюсь, начинается паника, все время начинаю гнобить себя, зачем села в этот самолёт, оно мне надо было ((( жду пятницу, хотя только вчера прилетела)))) ♥️ скучаю