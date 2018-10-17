«Без семьи всегда плохо»: Ксения Бородина скучает по дочери и мужу

Ведущая «Дом-2» отправилась на Сейшелы в рамках телестройки, на островах снимается один из проектов шоу. С собой она взяла дочь от первого браку Маруся, маленькая Теона осталась со своим отцом – Курбаном Омаровым.

Ксения Бородина призналась, что она очень скучает по дочери и мужу. Дело в том, что на Сейшелы звезда отправилась не со всеми своими членами семьи. Бородина взяла с собой в командировку старшую дочь, а вот младшая дочь Теона и ее муж Омаров остались в Москве.

«Без семьи всегда плохо», - написала Бородина у себя в Instagram. По словам звезды, на островах она не может полностью отдыхать и расслабляться, так как постоянно думает о второй дочери и муже. Пользователи Сети были крайне удивлены такому признанию от Ксении Бородиной.

Некоторые пишут, что звезда шоу «Дом-2» лукавит, так как мало кто будет скучать из-за нескольких дней разлуки с семьей, находясь на Сейшельских островах. В комментариях появились разные версии и трактовки, которыми пользователи попытались пояснить слова Бородиной. По одной из версий, ведущая пишет «слезливые» посты ради мужа, так как их отношения не всегда складываются все хорошо, как хотелось бы.