Муж участницы "Дома-2" будет жить с ней только ради детей

В российском шоу-бизнесе вновь заговорили о разводе телевизионной пары.

Так, участница проекта "Дом-2" Елизавета Кутузова 3 года счастливо прожила в браке с рэп-исполнителем и предпринимателем Ростиславом Пироговым. Семья воспитывает двоих детей и создаёт впечатление счастливой пары. Однако не всё так гладко, как казалось ранее. Оказывается, мужчина опубликовал фотографию в Stories своего профиля в Instagram и заявл, что отныне будет жить с Лизой в одном доме, но их можно не считать супругами, так как это делается ради детей.

Однако спустя недолгое время Ростислав удалил страницу. Поклонники с массой вопросов ринулись к Кутузовой, но она никак не прокомментировала сложившуюся ситуацию. Тем не менее, несколько лет назад она опубликовала запись в том же Instagtam, где не было даже намёка на семейную ссору и прочие разногласия, поэтому фанаты пары остаются в недоумении.