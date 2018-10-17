«Бог тебе судья»: Ольга Бузова нарушила молчание и высказалась о скандале с Денисом Лебедевым

По словам певицы, шоу «Замуж за Бузову» было для нее не выдумкой, а реальностью. Из-за этого Ольга Бузова попала под влияние Лебедева и не заметила, как он ее обманывал.

Шоу «Замуж за Бузову» уже закончилось, в финале Ольга Бузова выбрала «сыровара» Дениса Лебедева. Однако, счастье звезды вскоре было омрачено скандалом. В Сети появились скриншоты переписок, на которых видно, что Лебедев решил влюбить в себя Бузову ради денег и славы.

После этого Ольга Бузова, узнавшая об обмане своего избранника, перестала публиковать в своем Instagram новые снимки и пропала из социальных сетей. Лишь несколько часов назад звезда нарушила молчание и высказалась о скандале с Лебедевым.

Ольга Бузова написала, что ужас происходящего скандала до сих по не укладывается в ее голове. По словам звезды, после шоу она продолжила общаться с Лебедевым в Москве. В тот момент Бузова была счастлива и во всем верила своему избраннику. Однако, когда она увидела те переписки, а сам избранник ей лично подтвердил их правдивость – мир Бузовой рухнул.

«Бог тебе судья», - написала Ольга Бузова, обращаясь к Денису Лебедеву. Она назвала своего экс-возлюбленного чудовищным и бездушным человеком. Несмотря на весь этот скандал, Бузова пишет, что продолжит жить и идти дальше. Ранее уже сообщалось, что из-за обмана Лебедева у матери Бузовой случился приступ. Об этом сама героиня шоу «Замуж за Бузову» написала своей поклоннице.