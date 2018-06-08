Кира Найтли воспитывает дочку феминисткой

В выпуске шоу The Ellen Show актриса Кира Найтли рассказала о жестких методах воспитания своей трехлетней дочери Эди. По словам актрисы, она воспитывает в дочери сильную и независимую личность, учит ее справляться со всеми жизненными трудностями самой. Именно поэтому Найтли не позволяет дочери смотреть мультфильмы о принцессах, так как они вырабатывают в сознании девочек крик о помощи.

В список табу попали и известные мультфильмы от студии Disney, такие как “Русалочка, “Золушка”, по мнению Киры, в них, героини наиболее сильно нуждаются в сторонней поддержке.

В своей актерской деятельности актриса всегда исполняла роли самодостаточных женщин, которые противились всякой помощи. Она сыграла в таких кинолентах, как “Пираты Карибского моря”, “Гордость и предубеждение”, “Анна Каренина” и других.

В скором времени же выйдет новый фильм с участием Найтли “Щелкунчик и четыре королевства”, в котором актриса сыграет в роли крестной феи. Премьера киноленты запланирована на 8 декабря этого года.