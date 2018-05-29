"Время Aesop": Меган Маркл и Гарри следили за календарем овуляции

Герцогиня настояла на таком условии, желая родить девочку. Об этом пишет издание Radar Online со слов знакомых королевской семьи.

По словам источников, Меган Маркл уговорила мужа зачать ребенка по календарю овуляции. Для этого она установила мобильное приложение Aesop Fertility Clock, которое отсчитывает подходящее время и уведомляет о нем пользователя. Оно также определяет наиболее удачное время для определенного пола ребенка. Молодожены внимательно следили за графиком и придерживались рекомендаций программы.

Изначально принц Гарри был недоволен "роботизацией" сексуальной жизни, однако позже нашел в этом некую романтику. Инсайдеры утверждают, что Меган Маркл сумела превратить процесс в забавную игру. При овуляции она звала супруга уединиться со словами "Пришло время Aesop".

О беременности Меган Маркл британские СМИ узнали совсем недавно. Оказалось, что герцогине уже на втором триместре. Она надеется, что её первенцем будет дочь. Меган Маркл надеется назвать девочку в свою честь. А вот принцу Гарри пол будущего ребенка не принципиален.