«Конфуз»: Наташа Королева опозорилась с отчеством Ивана Урганта

View this post on Instagram

Как же я люблю приходить в гости к Ивану Ивановичу!!! Упс, вызывает раньше Завтра 17.09!!! Не пропустите эфир @vecherniy_urgant #вечернийургант #наташакоролева #символюности P.S а про отчество спецом проверила , а как все засуетились!😜