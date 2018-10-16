«Конфуз»: Наташа Королева опозорилась с отчеством Ивана Урганта

Певица анонсировала свой визит на шоу Ивана Урганта, однако допустила в тексте ошибку. Сначала Наташа Королева перепутала имя отца ведущего, а потом указала еще и не тот месяц эфира.

Наташа Королева опубликовала у себя в Instagram снимок, на котором она указала, что в скором времени появится на шоу «Вечерний Ургант». «Люблю приходить в гости к Ивану Ивановичу», - написала певица. Пользователи сразу заметили, что Королева ошиблась с отчеством Ивана Урганта.

В комментариях под публикацией Королевой юзеры пишут, что певица «опозорилась» из-за неправильного отчества. «Конфуз», - написали поклонники Урганта и упрекнули Наташу Королеву в невнимательности. Вскоре певица немного изменила текст описания к снимку и указала, что она «спецом» ошиблась с отчеством. Якобы, Королева специально указала, что Ургант – Иван Иванович, чтобы проверить внимательность своих комментаторов. На самом же деле отца Ивана Урганта зовут Андрей и телеведущий «Андреевич».

Сам Ургант пока никак не комментировал конфуз Наташи Королевой. Вполне возможно, что он вспомнит об этом во время эфира с певицей. По мнению комментаторов, Наташа Королева попросту ошиблась, а хейтеры сразу же решили, что та опозорилась и стали ей об этом писать.