Певица Леди Гага решила выйти замуж

Известная певица Леди Гага, которой 32 года, приняла решение выйти замуж. Ее супругом оказался Кристиан Карино, работающий менеджером у исполнительницы.

Местные СМИ сделали такой вывод на мероприятии «Женщины в Голливуде», где артистка во время своей речи вынесла свою благодарность Кристиану.

Но позже Леди Гага рассказала, что в настоящий момент уже помолвлена с Кристианом Карино, возраст которого 49 лет.

О романе этих двух влюбленных начали говорить еще в 2016 году, а о помолвке впервые прозвучали первые СМИ в 2017 году. До того, как певица встретила Карино, у нее были отношения с актером Телором Кинни. Работа разлучила пару, которая вместе больше пяти лет. Их рабочие графики не совпали из-за чего пришлось расстаться.

Ранее стало известно об избиении Марии Макаровой, которая является вокалисткой группы «Маша и медведи». Правоохранительные органы проводят проверку по данному делу.