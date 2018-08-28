«Все-таки беременна»: Располневшая любовница Петросяна странно себя ведет и прячется от камер

Журналисты сняли на видео юмориста Евгения Петросяна и его предполагаемую любовницу Татьяну Брухунову. 29-летняя девушка прятала свою фигуру за свободным пальто и объемным шарфом, что вызвало массу подозрений.

О романе Петросяна и Брухуновой уже давно ходит масса слухов. По мнению некоторых поклонников юмориста, именно из-за нее он ушел от Елены Степаненко. Возле КЦ «Москвич», где снималось «Петросян-шоу», журналисты увидели Петросяна и его помощницу Брухунову.

Как пишут СМИ, любовница Петросяна сильно поправилась. Располневшая Брухунова на видео ведет себя очень странно. Любовница Петросяна прячется от камер и старается не попадать в объектив папарацци и при этом прикрывает живот.

«Все-таки беременна», - решили пользователи Сети, увидев ролик с Петросяном и его любовницей. Видео с располневшей Брухуновой показало издание «Комсомольская правда». Журналисты считают, что любовница Петросяна уже устала от внимания прессы и всеми силами старается оставаться незамеченной. Многие согласились, что Брухунова действительно странно себя ведет и выглядит напуганной.