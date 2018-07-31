«Больше не хочу рожать»: Светлана Пермякова считает, что ей уже поздно заводить детей

У актрисы есть дочь Варвара, девочке 6 лет. Светлана Пермякова не скрывает, что в молодости она делала 2 аборта, а желание завести ребенка у нее появилось лишь к 30 годам.

Актриса Светлана Пермякова родила дочь от своего помощника Максима Скрябина. Мужчина младшее нее на 17 лет, однако это не стало для них препятствием. Совсем недавно Пермякова открыла в Москве детский театр, которому сейчас она посвящает много своего времени и сил.

Дочь Пермяковой, скорее всего, хочет идти по стопам своей известной матери. Юная Варвара ходит в театр и получает от актерской работы много удовольствия. Дочь Пермяковой не хочет брата или сестричку. Маленькая Варвара, в отличие от многих детей, не требует, чтобы ее мать подарила ей маленького родственника. Сама актриса также не стремится снова становиться матерью.

«Больше не хочу рожать, - заявила Светлана Пермякова. Актриса считает, что ей уже поздно заводить больше детей, поэтому она решила остановиться на одной дочери.