Сергей Светлаков спустя год объявил о рождении третьего ребенка

Счастливые родители провели декретный отпуск за границей. Об этом юморист рассказал во время интервью.

Как оказалось, ещё в июне 2017 года в семье Сергея Светлакова появился ещё один мальчик. Более года шоумен вместе с детьми и супругой Антониной Чеботаревой непринужденно скрывали рождение ребенка от широкой общественности. По словам Сергея Светлакова, особых усилий для этого делать не пришлось. Пара просто отстранилась от публичных мероприятий и не рассказывала о событии СМИ.

Артист отметил, что долгое время родители отдыхали в Таиланде. Спустя несколько месяцев, перебрались в Испанию, чтобы затем посетить Юрмалу. Только под конец 2018 года семья вернулась в Москву. В ближайшее время Сергей Светлаков покидать столицу России не планирует. Да и незачем, ведь недавно ему дали новую работу на телеканале СТС.

В беседе с изданием "7 дней" артист объявил, что не против воспитывать ещё больше детей. Сергей Светлаков мечтает, чтобы племя "светлаков" множилось на планете. Он видит своих потомков красивыми голубоглазыми людьми с развитым чувством юмора и оптимизмом.