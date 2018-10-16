"Мальчиковые дела": сына Эвелины Бледанс положили в больницу

6-летнему Семену предстоит плановая операция. Об этом в Instagram сообщил его отец Александр Сёмин.

Экс-супруг Эвелины Бледанс отметил, что мальчика положили в больницу на 2-3 дня. "Мальчиковые дела," - объяснил Александр Сёмин своим подписчикам. По его словам, повода для беспокойства нет. Да и сам Семен чувствует себя хорошо.

Это демонстрирует видеозапись, которую Александр Сёмин опубликовал на своей странице. Мальчик вместе с папой во всю веселится в своей больничной палате - танцует и ходит "паровозиком". В этом ему помогла медсестра Катя, которая дала пациентам пароль от Wi-Fi. По этому поводу родственники даже придумали небольшой юмористический номер, в котором Семён исполнил главную роль.



