Татьяна Навка поразила Сеть прозрачной юбкой и стройными ногами

Светская львица и фигуристка примерила модный образ – кожаную куртку и шифоновую юбку с прозрачными вставками. Пользователи пришли в восторг от наряда Татьяны Навки и отметили красоту ее фигуры.

Татьяна Навка опубликовала у себя в Instagram новые снимки. На них фигуристка и жена пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова позирует в прозрачной юбке. Навка сразила Сеть своими снимками. Многие пользователи признаются, что фигуристка приятно их удивила своими стройными ногами и необычным образом.

Супруга Дмитрия Пескова внимательно следит за своим имиджем. Фигуристка всегда тщательно подбирает свои наряды и всегда безукоризненно выглядит. В этот раз пользователи заметили, что Татьяна Навка позволила себе немного отойти от строгости и сдержанности. По мнению комментаторов, фигуристка удачно дополнила черную кожаную куртку и массивные ботильоны прозрачной юбкой, так как шифон и легкость ткани придали ее образу нежности.

С момента публикации новых снимков Навки прошло менее дня, однако пользователи уже успели оценить фотографии фигуристки. Публикация собрала уже почти 20 000 лайков и массу восторженных комментариев.