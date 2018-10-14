Монеточка не выступит во Владивостоке из-за болезни

Певица потеряла голос и приостановила концертный тур на Дальнем Востоке.

Елизавета Гырдымова, выступающая под псевдонимом Монеточка, не может продолжать гастроли по России из-за проблем со здоровьем. Поклонники певицы из Иркутска, Хабаровска и Владивостока не смогут увидеть Лизу в этом году.

На данный момент Монеточка чувствует себя не очень хорошо. Певица полностью потеряла голос. Все отмененные концерты запланированы на весенние месяцы 2019 года. Тем, кто уже приобрел билеты, предлагают сдать их обратно в кассу. По словам организаторов гастрольного тура, надежды на то, что мероприятия состоятся, оставались до последнего. Увы, по состоянию здоровья Елизавета не сможет выступать.

«Владивосток, мы переносим концерт Монеточки из-за плохого самочувствия Лизы. Она утратила голос и не может петь. Надеемся на понимание с вашей стороны», - говорится в сообщении организаторов на странице ВК. Там же сообщается, что дополнительная информация о переносе концерта появится в ближайшее время.

Ранее, 13 октября, за несколько часов до выступления был отменен концерт Монеточки в Иркутске.