"Принял тест за ложку": Регина Тодоренко рассказала, как Влад Топалов узнал о её беременности

Популярная телеведущая и певица находится сейчас в интересном положении, готовясь стать мамой.

Регина Тодоренко заявляет, что этот ребёнок явлется долгожданным и рассказала, как её любимый Влад Топалов узнал о беременности. Знаменитость утверждает, что долгое время пряталась от папарацци за просторными нарядами, однако на некоторых мероприятиях она появлялась в более облегающей одежде, подчёркивающей положение Регины. Она решила объявить об этом возлюбленному весьма оригинально.

Так, тест с двумя заветными полосками она поместила в коробку с банкой икры, якобы рыба её наметала, расставила видеокамеры по квартире и ждала его реакции. За ужином ведущая попросила Влада помочь ему с икрой, но он не заметил теста, приняв его за ложку. После уже он начала переспрашивать, словно не веря, и очень обрадовался этой новости.

Пара заявила, что знает о поле ребёнка, но раскрывать его не хотят. Напомним, Тодоренко и Топалов познакомились полтора года назад, а летом 2017-го экс-вокалист группы Smash сделал Регине предложение.