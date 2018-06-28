Автомобиль Дженнифер Лопес переехал папарацци

Фотограф попал под колёса белого внедорожника певицы, когда за рулём был её телохранитель, и написал заявление на имя шерифа штата Лос-Анджелес.

Папарацци застали 49-летнюю Дженнифер Лопес вместе со своим бойфрендом бейсболистом 43-летним Алексом Родригесом за ужином в знаменитом ресторане американской кухни Craig’s в Западном Голливуде. Когда пара собиралась покинуть заведение и сесть в автомобиль, находящийся на парковке на заднем дворе ресторана, их окружили надоедливые фотографы. Стоит отметить, что совсем недавно латиноамериканская певица Дженнифер Лопес усилила охрану из-за того, что опасается за свою жизнь. Однако новый телохранитель женщины и, по совместительству её водитель, оказался крайне непрофессионален.

Когда тот выезжал из-за ворот ресторана, автомобиль Джей Ло переехал папарацци, лежащего на земле. На снимках видно, что мужчина испытывает адскую боль, когда его нога оказалась под передним колесом машины, однако он быстро скрылся с места происшествия. Стало известно, что горе-фотограф отправился в больницу, а затем и в полицейский участок, где написал заявление на имя шерифа Лос-Анджелеса. В свою очередь водитель белого внедорожника певицы своей вины не признаёт и заявляет, что его ослепили огни от вспышек фотоаппаратов, поэтому он не видел, куда едет.