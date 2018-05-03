Анна Седокова, поправившись до 66 килограмм, решила сесть на диету

Анна Седокова, бывшая солистка музыкального коллектива «ВИА Гра», всегда отличалась достаточно пышными формами. Это никогда не мешало ей строить карьеру или личные отношения, но после третьей беременности певица заметно поднабрала в весе.

Анна на своей странице в сети Instagram выставила пост, где рассказала людям о своём весе - 66 килограмм, и подметила, что отныне собирается следить за своим питанием. Женщина сообщила, что, сев на диету, испытывает угрызения совести за лишний съеденный кусочек и старается отказаться от употребления сахара. Она предположила, что домашние скоро будут тайком подкидывать ей один-другой кусочек сахара в чай, однако женщина серьёзно настроена привести себя в былую форму, ведь даже рождение троих детей не повод не влезать в любимые джинсы. Таким образом, певица снова решила сесть на диету.

Как известно, Седокова никогда не находилась стабильно в одном из каких-то состояний: то поправлялась, то худела, но ранее не обращала внимание на цифру на весах, пока та не достигла критической отметки в 66 килограм. В то время как Анна ищет себе наиболее подходящую диету, поклонники и друзья поддерживают певицу в её начинании, пишут одобрительные комментарии, советуют разные методы похудения и делятся информацией, которая может помочь ей быстрее привести себя в форму.