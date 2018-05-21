Беременность Меган Маркл: кот-экстрасенс предсказал пол ребёнка

Слухи о беременности герцогини Сассекской ходили уже не первый месяц, и только вчера официальный твиттер-аккаунт пресс-службы Кенсингтонского дворца подтвердил эту новость. Люди немало озадачены полом будущего наследника пары.

В эфире одного из британских теле-шоу, кот-предсказатель по имени Феникс предсказал пол будущего ребёнка принца Гарри и Меган Маркл. Коту насыпали еду в две миски разных цветов: голубую и розовую, каждая из которых соответствует возможному полу ребёнка. Практически сразу животное выбрало миску розового цвета и принялось есть из неё. Телеведущий отметил, что теперь нет никаких сомнений, что это девочка. Однако, до этого экстрасенс и по совместительству подруга принцессы Дианы предвещала паре двойню.

Хотя Феникс и недавно начал свою «карьеру» предсказателя, уже добился некоторых успехов. Ранее к коту-экстрасенсу обращались за предсказанием итогов футбольных матчей во время ЧМ и многие из его выборов оказывались правильными. Если же и на этот раз его предсказания сбудутся, то можно ожидать новых обращений к животному за услугами предвидения.