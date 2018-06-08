"Это мальчик!": 35-летняя Пиппа Миддлтон родила первенца

Филиппа Шарлотта Мэттьюз - сестра герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон, поклонники королевской семьи называют ее Пиппой Миддлтон. 15 октября в 13:58 часов по времени Лондона она впервые стала матерью.

"Это мальчик!"- написали британские СМИ, сообщая о том, что Пиппа Миддлтон родила первенца. Сестра герцогини Кембриджской стала матерью малыша, вес которого при рождении составил 4 килограмма.

Отцом первенца Пиппы Миддлтон стал Джеймс Мэттьюс. Они встречались с 2012 года, однако в их отношениях был 3-летний перерыв.

После романа с банкиром Пиппа Миддлтон вернулась к Мэттьюсу. В 2016 году мужчина сделал ей предложение, в 2017 году состоялась их свадьба. Свою беременность Пиппа Миддлтон прекратила прятать лишь в июне, теперь же она родила первенца. Имени ребенка сестра Кейт Миддлтон раскрывать не спешит.

Пиппа Миддлтон - активная фанатка спорта. В недавних интервью она признавалась, что в начале беременности она хотела подобрать для себя оптимальный вариант физической нагрузки, однако не смогла найти достаточное количество информации о спорте во время беременности.