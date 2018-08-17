После обмана Лебедева Бузова набрасывается на поклонников: "горе-жених" довел ее мать до приступа

Одна из самых преданных поклонниц Ольги Бузовой вела ее фан-аккаунт в Instagram и решила поздравить свою любимицу со счастливым финалом шоу "Замуж за Бузову". К своему удивлению девушка нарвалась на ярость Бузовой.

Как пишут СМИ, Ольга Бузова набрасывается на своих поклонников с критикой. В Сети появился скриншот, на котором поклонница звезды шоу "Дом-2" резко отреагировала на поздравления со счастливыми финалом проекта "Замуж за Бузову".

По словам поклонницы Бузовой, "горе-жених" Денис Лебедев довел ее мать до приступа. Якобы, обман мужчины весьма негативно сказался на здоровье матери Ольги Бузовой.

Сама Бузова пока что никак не комментирует скандал. Она не публикует у себя в Instagram новые снимки и даже не показывает свою жизнь в разделе Stories. Поклонница звезды, которая вела в ее честь фан-аккаунт, удалила данную страницу и утверждает, что разочаровалась в Бузовой из-за того, что та набрасывается на своих поклонников.