Актёр фильма "Брат-2" рассказал подробности своей жизни

Накануне была снята очередная программа Бориса Корчевникова "Судьба человека". В этот раз гостем эфира стал известный российский актёр.

Так, Александр Наумов, который прославился игрой в культовом фильме "Брат-2", рассказал подробности своей жизни. Так, мужчина ранее не думал, что свяжет себя с кинематографом и сценой, но ещё с подросткового возраста начал играть в провинциальном театре, представляя столичные подмостки.

Чуть позже он всё-таки переехал в Москву, где в 1980-х годах появился в российском кино в эпизодических ролях. Также Наумов поделился деталями личной жизнью. Так, с первой супругой, одногруппницей Натальей у него не получилось семейного счастья, так как оба студента были очень темпераментными. А вот вторая жена Маша, которую он встретил в столице, была сразу запала Наумову в душу.

Он очень быстро подружился с дочерью девушки от первого брака и таким образом обрёл спутницу жизни. Однако спустя время Александр стал популярным и не смог справиться с этим, найдя утешение в алкоголе, тем не менее он взял в себя в руки и не употребляет спиртное уже продолжительное время, воспитывая общего сына Александра.

К сожалению, семейную идиллию нарушает лишь скоропостижная смерть родителей Наумова - об этом актёр вспоминал со слезами на глазах.