"Папина любимица": Филипп Киркоров показал фото дочери, которая участвовала в модном показе
Поп-король российской эстрады является отцом двоих деток, четырехлетнего мальчика Мартина и пятилетней девочки Аллы-Виктории. Довольно часто он показывает в сети, как быстро они подрастают и как много талантов имеют.
Новые публикации появились на официальной странице известного 51-летнего российского певца Филиппа Киркорова на просторах фотохостинга Instagram. Он показал несколько роликов, которые смонтированы из фото, а также видеозаписей, сделанных на модном показе "MERCEDES-BENZ FASHION WEEK RUSSIA". "Папина любимица", - написал в комментариях счастливый отец.
Алла-Виктория дефилировала в платье из новой коллекции российских дизайнеров "AMELIE&ALISA". Киркоров вместе с дочерью присутствовал на мероприятии, поддерживая ее, а после сообщил, что испытал при этом много радостных чувств. Также в модном показе участвовали дочери известного комика Михаила Галустяна, а также певца Артура Пирожкова.
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Моя Доченька , папина любимица АЛЛА-ВИКТОРИЯ @allavictoriyakirkorova , на днях приняла участие в показе красивейшей детской коллекции для девочек “AMELIE&ALISA”, созданной талантливыми @angelikarevva ❤️ и @lerede.ru , которая прошла в рамках «MERCEDES-BENZ FASHION WEEK RUSSIA” @mercedesbenzfashion Ей было очень приятно встретиться в очередной раз со всеми потрясающими моделями и со своими подругами, маленькими Ангелами - дочками - @arthurpirozhkov @anilorak , @m_galustyan и др. Спасибо всем за эти незабываемые эмоции, которые мы все вместе испытали!!! #fashionweek #mbfwrussia #AmelieAlisa @alisarevva @amelirevva @alisa.amelie #lerede #fashion #aaaaa
Накануне о подобном дебюте дочери сообщила известная украинская певица Ани Лорак. Маленькая София Налчаждиоглу первый раз продефилировала перед огромной аудиторией.