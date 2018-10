"Папина любимица": Филипп Киркоров показал фото дочери, которая участвовала в модном показе

View this post on Instagram

Моя Доченька , папина любимица АЛЛА-ВИКТОРИЯ @allavictoriyakirkorova , на днях приняла участие в показе красивейшей детской коллекции для девочек “AMELIE&ALISA”, созданной талантливыми @angelikarevva ❤️ и @lerede.ru , которая прошла в рамках «MERCEDES-BENZ FASHION WEEK RUSSIA” @mercedesbenzfashion Ей было очень приятно встретиться в очередной раз со всеми потрясающими моделями и со своими подругами, маленькими Ангелами - дочками - @arthurpirozhkov @anilorak , @m_galustyan и др. Спасибо всем за эти незабываемые эмоции, которые мы все вместе испытали!!! #fashionweek #mbfwrussia #AmelieAlisa @alisarevva @amelirevva @alisa.amelie #lerede #fashion #aaaaa