"Папина любимица": Филипп Киркоров показал фото дочери, которая участвовала в модном показе

Поп-король российской эстрады является отцом двоих деток, четырехлетнего мальчика Мартина и пятилетней девочки Аллы-Виктории. Довольно часто он показывает в сети, как быстро они подрастают и как много талантов имеют.

Новые публикации появились на официальной странице известного 51-летнего российского певца Филиппа Киркорова на просторах фотохостинга Instagram. Он показал несколько роликов, которые смонтированы из фото, а также видеозаписей, сделанных на модном показе "MERCEDES-BENZ FASHION WEEK RUSSIA". "Папина любимица", - написал в комментариях счастливый отец.

Алла-Виктория дефилировала в платье из новой коллекции российских дизайнеров "AMELIE&ALISA". Киркоров вместе с дочерью присутствовал на мероприятии, поддерживая ее, а после сообщил, что испытал при этом много радостных чувств. Также в модном показе участвовали дочери известного комика Михаила Галустяна, а также певца Артура Пирожкова.









Накануне о подобном дебюте дочери сообщила известная украинская певица Ани Лорак. Маленькая София Налчаждиоглу первый раз продефилировала перед огромной аудиторией.