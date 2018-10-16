На старости лет Елена Малышева решила носить разные туфли

Поклонники давно подозревают, что возраст пагубно сказывается на Елене Малышевой, после того, как её передачи о здоровье превратились в развлекательные шоу. Очередным доказательством для них послужило идея телеведущей о покупке трёх разных туфель.

На странице Елены Малышевой в Instagram появилась короткая видеозапись, в которой она решила поделиться радостью от посещения магазина. В видео телеведущая увлечённо рассказывает о необычной коллекции обуви, состоящей не из двух, как обычная пара, а из трёх туфель. При этом они различаются по внешнему виду, но имена эта особенность вызвала восторг Малышевой.

Однако поклонники не оценили молодёжные идеи телеведущей. Они считают, что на старости лет Елене Васильевне стоит задуматься о том, как она будет выглядеть в своём возрасте. Некоторые отметили, что раньше Малышева жаловалась на всю обувь с каблуком, но неожиданно изменила своё решение. Фанаты порекомендовали телеведущей выбрать более простые туфли, и не носить то, что совсем не подходит ей по возрасту.