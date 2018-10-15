"Эффектно!": Рита Дакота прошлась по подиуму и спела на показе Беллы Потемкиной

Певица спела несколько своих песен, продемонстрировала стройную фигуру и модные наряды от Потемкиной. На показе присутствовали Наталья Рудова, Клава Кока, Айза Анохина и многие другие.

На прошлом показе Беллы Потемкиной хедлайнером была Ольга Бузова, в этот раз она пригласила в качестве "поющей модели" Риту Дакоту, которая не так давно развелась с певцом Владом Соколовским. Многие заметили, что Потемкина второй раз подряд приглашает на показы "брошенных" звезд, ведь Бузова "страдала" после развода с Тарасовым, а Дакота - после измен экс-супруга Соколовского.

Несмотря на критику хейтеров, Дакота успешно справилась с поставленной задачей. Певица прошлась по подиму в нарядах Потемкиной и спела несколько своих песен.

Во время своего первого выхода Дакота исполнила песню "Цунами", на ней был красный плащ и массивная обувь. Затем певица прошлась по подиуму в золотом наряде. После Рита Дакота завершала показ песней "Полчеловека" и весьма откровенным платьем с разрезами на животе.

"Эффектно!"- написали комментаторы и отметили проникновенное пение Дакоты. Многим понравились наряды от Беллы Потемкиной и они заявили, что певица гармонично смотрелась на показе, делая его особенным и необычным.