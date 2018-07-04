36-летняя Бритни Спирс похвасталась перед фанатами стройным телом

36-летняя Бритни Спирс продолжает удивлять поклонников своей идеальной фигурой. Однако фанаты заявили, что певице также стоило бы заняться и лицом.

Популярная американская певица Бритни Спирс похвасталась перед фанатами в Instagram своим стройным телом. Более того, знаменитость решила показать фолловерам, каких трудов ей стоит поддерживать спортивную фигуру. Певица в коротком видеоролике продемонстрировала изнурительную тренировку, которая состоит из серии упражнений с весами, скакалкой и ковриком.

Сама знаменитость утверждает, что регулярно выполняет упражнения, поскольку с возрастом ей все сложнее оставаться в превосходной форме. Поклонники оценили тело Спирс, однако заявили, что возраст Бритни выдает её лицо с морщинами.