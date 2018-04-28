Зибров предстал украинским Киркоровым в пародии «Цвет настроения Хогвартс»

Хит Филиппа Киркорова в разных вариациях продолжает своё победное шествие.

Украинский исполнитель Павел Зибров в последние годы балансирует на грани «певец для дам бальзаковского возраста» и «вышедшая в тираж поп-звезда». Эту ситуацию Зибров самоиронично обыграл в первых кадрах клипа, когда прервал малочисленный концерт для тётушек и живо откликнулся на предложение принять участие в хайповой пародии на «Цвет настроения чёрный», которая в свою очередь пародировала шлягер Лучезарного. Этим самым создатели клипа пошли по предложенному Кридом и Киркоровым пути слияния аудиторий с различными возрастными рамками. А сам Зибров предстал в неожиданном для себя образе.

В ролике «Цвет настроения Хогвартс» певец играет Альбуса Дамблдора – воспитателя юных магов из школы волшебников. Остальные персонажи клипа изображают Гарри Поттера и его друзей. В роли очкарика-чародея снялся автор концепции пародии – блогер Андрей Немодрук, который прошёл все стадии общения с Зибровым – от ссоры до совместного креатива. В течение дня клип собрал более 50 тысяч просмотров и множество одобрительных комментариев.