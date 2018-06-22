Известная российская модель не может забрать ребёнка у экс-возлюбленного

Сегодня в столице произошло происшествие, связанное с российской fashion-знаменитостью.

Сообщается, что участница шоу "Топ-модель по-русски" Арина Перчик лишилась пятимесячной дочери. После окончания проекта она отправилась работать в модельном бизнесе по всему миру, не распространяя подробности о своей личной жизни, поэтому лишь единицы знали о её интересном положении.

Однако сегодня в её профиле в Instagram появилось несколько видео с жалобами о том, что её экс-возлюбленный отобрал у Арины ребёнка. Он отказывает ей при попытках увидеть или забрать дочь, которая сейчас находится с бывшей домработницей Перчик, которая некомпетентна в вопросах воспитания детей.

Сквозь слёзы известная модель заявила, что вызвала правоохранительные органы для того, чтобы вернуть ребёнка.