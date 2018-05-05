Канье Уэст и Ким Кардашьян подарили 74-летнему президенту Уганды кроссовки

В ответ на такой презент президент Уганды презентовал знаменитому рэперу и его жене 10 коров и свою книгу "Посеяв горчичное семя". Знаменитая пара получила также угандийские имена, Канье Уэста Йовери Мусевени назвал Каньесиги, а Ким Кардашьян - Кемигишей.

Как сообщили СМИ, Канье Уэст и Ким Кардашьян совершили визит в Уганду. Там они посетили встречу с президентом страны Йовери Мусевени. Рэпер и его супруга не приехали к высокопоставленному чиновнику с пустыми руками, они подарили 74-летнему президенту весьма необычный подарок - кроссовки, которые выпустил бренд Yeezy Канье Уэста.

На снимках, опубликованных в Сети, видно, что Ким Кардашьян оставила на кроссовках свой автограф. Президент, по всей видимости, был рад такому подарку. Сам Канье Уэст признался, что ему понравилась Уганда.

В эту страну он прилетел для обсуждения инвестиционного потенциала Уганды и всей Африки. По данным СМИ, рэпер и его жена говорили с президентом о развитии туризма.