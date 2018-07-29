Экс-участница "Холостяка" родила сына от участника проекта "Дом-2"

Стало известно, как сложилась жизнь одной из девушек, которая боролась за сердце Алексея Воробьёва.

Так, экс-участница проекта "Холостяк" Яна Верешкова так и не стала победительницей шоу и не стала женой знаменитости. Однако накануне она стала молодой мамой - девушка родила сына. Источники сообщают, что определённое время Яна была в отношениях с участником ещё одного телевизионного проекта "Дом-2" Никитой Шалюковым, которого и называют отцом новорожденного.

Верешкова никак не комментирует эти слухи, ровно как и её экс-возлюбленный. В социальной сети Instagram она опубликовала первую фотографию после родов, заявив, что её беременность протекала сложно, врачи не давали никаких благоприятных прогнозов, посоветовав готовиться к худшему.

К слову, Шалюков знал, что Яна находилась в интересном положении, однако он одновременно продолжал строить отношения с другими участницами телепроекта, на котором строят любовь. Поклонники шоу считают, что Никиту необходимо отправить за периметр, чтобы он проводил время с ребёнком.