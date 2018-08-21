«С любовью к дочке»: Хилькевич вывихнула руку своей 2-летней Арианне

Благодаря этому неприятному случаю Анна Хилькевич столкнулась с работой «обычной» скорой помощи.

Актриса поделилась со своими поклонниками недавней историей, когда она случайно вывихнула руку своей 2-летней Арианне. Такое иногда случается, когда родители «с любовью» и слишком ретиво играют со своими детьми, не учитывая хрупкость организма малышей. Встревоженная мать стала звонить по привычке в частные клиники и взывать о помощи. К её большому разочарованию, платные клиники обещали прислать бригаду не ранее двух-трёх часов, что её совершенно не устраивало.

После этого, она позвонила по 03 и обычная скорая помощь за считанные минуты появилась у неё дома. Хилькевич с дочкой отвезли в травмпункт, где врачи вернули ручку Арианны на место. Изумлённая актриса поблагодарила медицинские службы города и попросила почитателей поделиться своим подобным опытом. Подписчики назвали разные сроки приезда скорой – от «быстрых» 15-20 минут до сакраментальных 40. Они посоветовали и впредь обращаться в обычные городские службы – и деньги можно сэкономить и сервис этот, как выясняется, быстрее и надёжнее.