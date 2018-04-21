Судебный художник точно изобразил лица детей Меган Маркл и принца Гарри

Будучи профессионалом своего дела, Джо Маллинс смог в деталях предсказать, как могут выглядеть рожденные члены британской королевской семьи, девочка или мальчик.

Джо Маллинс является судебным художником и по долгу работы часто составляет портреты пропавших детей. Он рассказал, что уже видел в сети составленные якобы генетиками портреты, на которых показаны варианты внешности, которой может обладать будущий ребенок герцога Меган Маркл и принца Гарри. Тем не менее, сотрудник правоохранительных служб считает, что "эти штуки [портреты, прим. редактора] выглядят ужасно".

Маллинс решил, что может более точно изобразить лица будущих детей герцога и герцогини Сассекских, что и сделал. Пользователи сети считают, что его портреты выглядят гораздо приятнее и реалистичнее, чем те, которые они видели до этого.