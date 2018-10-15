Певица Анастасия Приходько заявила об уходе со сцены
В своем Instagram артистка перечислила список своих достижений за последние 5 лет. По словам Анастасии Приходько, она устала слышать о том, что она - "не формат".
Украинская певица Анастасия Приходько прославилась после российского шоу "Фабрика звезд". В 2009 году она выступила за Россию на песенном конкурсе "Евровидение" с песней "Мамо". После скандала с участием на состязании Приходько оправдалась перед Украиной словами о том, что пела песню на украинском языке.
Во времена Майдана Анастасия Приходько отказалась от всех российских наград, певица посвятила украинским военным песню. После этого она выступала в АТО и в 2017 году получила звание Народной артистки Украины.
Теперь же певица заявила об уходе со сцены. По словам Анастасии Приходько, последние 5 лет своей жизни она отдала Украине и людям, которые нуждались в ее поддержке. Сейчас она готова оставить сцену и больше не петь, так как ей не нравится слышать критику в свой адрес и быть "не форматом".
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Доброго вечора дорогі друзі. Сподіваюсь Ви з повагою зрозумієте мене. За 5років які я прожила в Україні ми дуже багато зробили. Презентували альбом «Я вільна» Ми випустили 10 відео, таких як «Половина пути», «Зацелована», «Не трагедия», «Герої не вмирають»,«дура Любовь»... Потім з 2015 року я почала писати власні пісні та музику, ми представили рік тому в «Atlas» нову програму «Крила» з одноіменного альбому! І потім зняли 5 відео на власні пісні «Луна ностальгія», «Тримай», «good bye”, “Крила» та «Саме той». Відпочатку війни я підтримувала всіх кого можу,а також проїхала майже всю лінію фронта і підтримувала наших хлопців. Власне ми майже закінчили роботу над моїм новим альбомом «Крила» який плануємо випустити на прикінці 2019 року як і обіцяла. Також в Україні я отримала понад 15 різних нагород,від Філарета, за допомогу бійцям АТО,та звання Заслуженної Артистки України. Я вперше стала ведучою на телеканалі Ictv у програмі «Секретний фронт»,також започаткували та презентували рух «Вимагаю змін», якій я передаю повністю Андрію Гергерту. Ми обїздили майже всю Америку, Італію, Іспанію, безліч концертів по Україні, Всі 5 років я віддала державі і людям які потребували моєї підтримки. Тепер я хочу сказати головне! Я іду зі сцени!!! Втомилась слухати про те що я не формат. Музиканту справжньому важко коли він майже не має підтримки і його змушують стати схожим на всіх! Я не буду ніколи підлаштовуватися щоб бути модною, я справжня і зраджувати саму себе теж не буду, нажаль те що продається в магазинах «все по 10» купують швидше! Дякую всім хто був поруч, моїм друзям дякую за підтримку, моїй команді яка працювала зі мною, музикантам і просто людям які були поруч в складні часи. Всі щось принесли в моє життя, я пробачаю всіх, і прошу вибачення за те що я хочу вперше за 11 років побути один на один з собою, приділити собі час! Також я завершу всі справи які повинна була зробити і головне по суду доведу справу до кінця, 31 жовтня буду відстоювати свої права у залі печерского суду о 14:00 годині, також всіх чекаю! Не сумуйте мої друзі, все воно на краще може колись я вирішу знову заспівати для Вас. З повагою Ваша А.Приходько
Приходько поблагодарила своих поклонников за поддержку. Певица уже нашла, чем будет заниматься. На одном из украинских телеканалов она стала ведущей передачи "Секретный фронт". Свою карьеру Анастасия Приходько завершает обнадеживающими словами о том, что когда-то она вновь может решить вернуться на сцену.