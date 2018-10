Певица Анастасия Приходько заявила об уходе со сцены

View this post on Instagram

Доброго вечора дорогі друзі. Сподіваюсь Ви з повагою зрозумієте мене. За 5років які я прожила в Україні ми дуже багато зробили. Презентували альбом «Я вільна» Ми випустили 10 відео, таких як «Половина пути», «Зацелована», «Не трагедия», «Герої не вмирають»,«дура Любовь»... Потім з 2015 року я почала писати власні пісні та музику, ми представили рік тому в «Atlas» нову програму «Крила» з одноіменного альбому! І потім зняли 5 відео на власні пісні «Луна ностальгія», «Тримай», «good bye”, “Крила» та «Саме той». Відпочатку війни я підтримувала всіх кого можу,а також проїхала майже всю лінію фронта і підтримувала наших хлопців. Власне ми майже закінчили роботу над моїм новим альбомом «Крила» який плануємо випустити на прикінці 2019 року як і обіцяла. Також в Україні я отримала понад 15 різних нагород,від Філарета, за допомогу бійцям АТО,та звання Заслуженної Артистки України. Я вперше стала ведучою на телеканалі Ictv у програмі «Секретний фронт»,також започаткували та презентували рух «Вимагаю змін», якій я передаю повністю Андрію Гергерту. Ми обїздили майже всю Америку, Італію, Іспанію, безліч концертів по Україні, Всі 5 років я віддала державі і людям які потребували моєї підтримки. Тепер я хочу сказати головне! Я іду зі сцени!!! Втомилась слухати про те що я не формат. Музиканту справжньому важко коли він майже не має підтримки і його змушують стати схожим на всіх! Я не буду ніколи підлаштовуватися щоб бути модною, я справжня і зраджувати саму себе теж не буду, нажаль те що продається в магазинах «все по 10» купують швидше! Дякую всім хто був поруч, моїм друзям дякую за підтримку, моїй команді яка працювала зі мною, музикантам і просто людям які були поруч в складні часи. Всі щось принесли в моє життя, я пробачаю всіх, і прошу вибачення за те що я хочу вперше за 11 років побути один на один з собою, приділити собі час! Також я завершу всі справи які повинна була зробити і головне по суду доведу справу до кінця, 31 жовтня буду відстоювати свої права у залі печерского суду о 14:00 годині, також всіх чекаю! Не сумуйте мої друзі, все воно на краще може колись я вирішу знову заспівати для Вас. З повагою Ваша А.Приходько