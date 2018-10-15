Певица Анастасия Приходько заявила об уходе со сцены

В своем Instagram артистка перечислила список своих достижений за последние 5 лет. По словам Анастасии Приходько, она устала слышать о том, что она - "не формат".

Украинская певица Анастасия Приходько прославилась после российского шоу "Фабрика звезд". В 2009 году она выступила за Россию на песенном конкурсе "Евровидение" с песней "Мамо". После скандала с участием на состязании Приходько оправдалась перед Украиной словами о том, что пела песню на украинском языке.

Во времена Майдана Анастасия Приходько отказалась от всех российских наград, певица посвятила украинским военным песню. После этого она выступала в АТО и в 2017 году получила звание Народной артистки Украины.

Теперь же певица заявила об уходе со сцены. По словам Анастасии Приходько, последние 5 лет своей жизни она отдала Украине и людям, которые нуждались в ее поддержке. Сейчас она готова оставить сцену и больше не петь, так как ей не нравится слышать критику в свой адрес и быть "не форматом".

Приходько поблагодарила своих поклонников за поддержку. Певица уже нашла, чем будет заниматься. На одном из украинских телеканалов она стала ведущей передачи "Секретный фронт". Свою карьеру Анастасия Приходько завершает обнадеживающими словами о том, что когда-то она вновь может решить вернуться на сцену.