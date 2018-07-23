«Поздравляем, вы беременны»: Решетова случайно выдала признаки своего «интересного положения».

Неопытная 22-летняя возлюбленная Тимати имела неосторожность пожаловаться на дискомфорт и апатию.

Озадаченная Анастасия решила поделиться с поклонниками своими непривычными психологическими ощущениями. Решетовой всё чаще хочется побыть в спокойной домашней обстановке, вдали от светских мероприятий и скопления людей. У неё нет никакого желания общаться с друзьями, все мысли занимают работа, бытовые проблемы и забота о собственном здоровье. Подруга рэпера пока не может разобраться в этом дискомфорте и сетует на слишком раннее взросление. Сама о том не подозревая, она случайно выдала некоторые признаки своего «интересного положения».

Некоторые подписчицы туманно намекнули, что у них самих такое же было на ранних сроках. Другие же отбросили недосказанность и прямо заявили: «Поздравляем, вы беременны!», уточнив, что это первый триместр. Действительно, фанаты заметили странности поведения Анастасии ещё во время визита на торжества в столицу Чечни, где Решетова из вежливости вынуждена была танцевать народные танцы. Остальные комментаторы списали состояние модели на осеннюю депрессию и усталость.