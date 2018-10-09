"Ослабели мышцы шеи": Таисия Повалий потеряла голос из-за ботокса

Певица прекрасно выглядит несмотря на то, что ей уже 53 года. Таисия Повалий не скрывает, что часто пользуется услугами косметологов и не боится "уколов красоты", чрезмерное увлечение которыми уже сыграло с ней злую шутку.

Таисия Повалий рассказала, как однажды она переусердствовала с уколами ботокса, из-за чего даже потеряла голос. Певица хотела подтянуть шею, чтобы кожа была упругой и не обвисала. В итоге, она попросила косметологов вколоть ей побольше уколов ботокса.

Из-за ботокса Повалий получила не только подтяжку шеи, у певицы пропал самый главный талант.

Во время выступления на сцене Повалий пела песню "Одолжила" и поняла, что не может брать высокие ноты. Ее голос был ослаблен, к этому привели уколы ботокса. Потом Повалий пришлось отменить несколько концертов, так как петь ей не удавалось, у нее ослабели мышцы шеи.

Певица потеряла голос и сильно переживала, что больше не сможет вернуться на сцену. Однако, несчастье миновало - вскоре голос вернулся. Сейчас она с осторожностью относится к ботоксу, но полностью отказаться от "уколов красоты" не смогла.