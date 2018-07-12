Николай Басков не отреагировал на поздравление Анастасии Волочковой

15 октября Николай Басков отметил свой 42 день рождения. Певца поздравляли многие коллеги по цеху, среди которых была бывшая балерина и его подруга - Анастасия Волочкова.

Вчера "Золотой голос России" Николай Басков встретил свой 42-й день рождения. Именинника поздравляли все звёзды эстрады, а так же поклонники. Среди запоминающихся поздравлений были: опубликованное совместное фото с Примадонной, зажигательный танец с Лободой, видеоподборка фотографий от Киркорова. Колеги по цеху желали Баскову многочисленных благ, а поклонники - дальнейших творческих успехов. Невеста певца в сети Instagram выложила их фотографию, подписав трогательным комментарием.

Николая Баскова также поздравила его бывшая возлюбленная - Анастасия Волочкова. Однако, певец не только не пригласил её на праздник, но и никак не отреагировал на её поздравление. Вокруг бурного романа знаменитостей крутилось много сплетен, а они открыто проявляли свои чувства друг к другу на публике. Проблемой во взаимоотношениях между Басковым и Волочковой не маленькую роль мог сыграть алкоголь. Балерина под воздействием горячащих напитков может поменяться в поведении и даже устроить скандал.

Для поздравления с днём рождения Николая Баскова балерина основательно подготовилась: нарядное красивое платье, высокие каблуки и белая шубка. Подписчики в Instagram балерины обратили на это внимание, но разделились на два фронта: те, кто высмеял балерину и те, кто её поддержал.