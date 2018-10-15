Дмитрий Тарасов оправдался за миллионный долг по алиментам‍

Накануне в СМИ поступила информация, будто футболист не выделяет из своих доходов деньги на воспитание девятилетней дочери Ангелины.

Игрок футбольного клуба "Локомотив" не стал молчать и сразу заявил, что данные из сети лживы. Также он обвинил в обмане мать своей дочери Оксану Пономаренко. Дмитрий Тарасов рассказал, что не может не платить алименты, так как определенная сумма регулярно и автоматически списывается с его счетов. По этой причине он считает глупым обвинять его в том, будто у него собрался миллионный долг по алиментам‍.

Несколькими днями ранее адвокат Пономаренко Сергей Жорин заявил, будто цифра, которую спортсмен задолжал в бывшую семью, достигла уже 15 миллионов рублей. Также он рассказал, что от имени потерпевшей стороны уже подал иск в суд за неуплату материальных средств.

Тарасов же, в свою очередь, оправдался, что за весь период начиная со дня его развода с первой женой и заканчивая сегодняшним днем она нигде не работала. Он считает, что если бы не его материальная помощь, ей бы уже давно не было на что жить.