Режиссёр "Фантастической четвёрки" снимет киноленту про Тома и Джерри

Стало известно, что культовому мультсериалу дадут новую жизнь.

На этот раз речь идёт об истории кота Тома и мышонка Джерри, которые постоянно играли в догонялки. Сообщается, что Тим Стори, который был режиссёром первой части "Фантастической четвёрки", работает над созданием полнометражного фильма по мотивам анимационного сериала. Известно, что кинолента совместит как игру актёров, так и мультипликационные элементы.

Как и в оригинальном "Томе и Джерри", животные будут лишены дары речи и весь акцент будет сделан на комическом элементе. Кроме того, в Warner Bros. планируется начало работы над фильмами о Скуби-Ду и семье Флинстоунов. Для этого киностудия планирует привлечь Криса Коламбуса, который ранее работал над экранизацией фильмов о Гарри Поттере.

Ранее сообщалось, что главные герои "Фантастических тварей - 2" рассказали подробности о сюжете за месяц до его выхода в прокат.