Блогер Лена Миро прокомментировала измены Никиты Преснякова

На днях внук Аллы Пугачёвой Никита Пресняков откровенно признался, что до свадьбы изменял Алёне Красновой, когда они временно расставались. Неверность молодого человека уже прокомментировала Лена Миро.

Скандальная блогер Лена Миро, посмотрев свежий выпуск программы «Секрет на миллион», похвалила Никиту Преснякова за его воспитание. И это при том, что молодой человек откровенно сознался, что имел интимные отношения с другими девушками, когда ссорился со своей невестой Алёной Красновой. Напомним, что на момент знакомства девушке было всего семнадцать лет.

«Что ж, и сила воли присутствует, и понимание. Преснякова можно лишь похвалить! Другое дело, что в голове у девушки? Логику «у нас с тобой мороженое, конфетки и поцелуи, а сексом где-нибудь сам займись» я понять не могу. Если тебе рано или просто не хочется секса, играй в куклы, вышивай крестиком и заплетай бантики в косы, но не влезай в отношения», - заявила Лена Миро.