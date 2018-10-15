"Сияет изнутри": Меган Маркл впервые вышла в свет после объявления о беременности

Герцог и Герцогиня Сассекские сейчас находятся в Сиднее со своим королевским туром по Австралии. Генерал-губернатор Австралии Питер Косгроув и его супруга уже успели подарить подарок для малыша принца Гарри и Меган Маркл, ему подарили пинетки от Ugg и игрушку в виде мягкого кенгуру.

Принц Гарри женился на Меган Маркл 19 мая. Они сразу же сообщили, что не будут откладывать надолго появление наследника. Фанаты королевской семьи принялись ждать новостей о возможном "интересном положении". Меган Маркл упорно отказывалась подтверждать слухи о своей беременности, несмотря на информацию в СМИ и обсуждение ее "беременных" платьев. Теперь же герцогиня Сассекская обрадовала своих поклонников - она на самом деле беременна и готовиться стать матерью уже весной следующего года.

После объявления о беременности Меган Маркл впервые вышла в свет на прием в Адмиралтейском доме в Сиднее, где она и ее муж принц Гарри находятся с королевским визитом.

Для появления на публике после столь радостной новости Меган Маркл надела белое платье строгого покроя. "Сияет изнутри", - пишут под ее снимком в Сети поклонники. Они считают, что Меган Маркл "к лицу" беременность, так как она стала улыбчивее и радостнее.