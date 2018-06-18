"Свет моей жизни!": Мадонна трогательно поздравила дочь с днем рождения

В минувшие выходные Лурдес Марии Чикконе Леон исполнилось уже 22 года. Знаменитость вспомнила о времени, когда ее дочь еще не прославилась благодаря эпатажным выходкам.

На личной странице в Instagram известной 60-летней американской певицы Мадонны появилось сразу несколько записей, с помощью который она поздравила дочь с днем рождения. Вначале она разместила совместную фотографию с Лолой Леон, которая была сделана, скорее всего, около пяти лет назад. На ней мама и дочь запечатлены в крепких объятьях. "Свет моей жизни!", - подписала снимок Мадонна.

Далее она разместила более новое фото, на котором певица и ее дочь запечатлены в более гламурных нарядах. Под ним певица написала, что ее наследница даже не может знать, как сильно она ее любит. Последним в данном ряду снимков оказался совсем старый, на котором будущему модельеру и фешн-блогеру, кажется, года четыре или пять лет.

На фото нет и следа от эпатажа и моды - в кадр смотрит прелестная маленькая девочка. В комментариях к нему Мадонна оставила для дочери напутствие, посоветовав ей никогда не забывать, кем она является на самом деле. Поклонники отметили, что поздравление певицы для дочери вышло довольно трогательным.