Герои "Фантастических тварей 2" рассказали о сюжете фильма

Продолжается работа над продолжением фильма, рассказывающего о предыстории юного волшебника Гарри Поттера.

Согласно заявлению главных актёров второй части "Фантастических тварей" Эдди Редмэйна и Джуда Лоу, стало известно, что сюжет будет ещё более захватывающим, чем в предыдущем фильме. Отмечается, что развитие событий в киноленте будет больше похож на лабиринт.

Исполнитель роли Ньюта Саламандера отмечает, что таки образом Джоан Роулинг смогла соединить все истории в один хитросплетённый орнамент, предоставляя все отсылки к мальчику со шрамом и его главному врагу Волан-де-Морту, а также массе других тайн.

Редмэйн также уточнил, что во время прочтения сценария не на шутку увлёкся и начал воспринимать его как одну из книг поттерианы, иногда неподдельно удивляясь неожиданным сюжетным поворотам. Напомним, "Фантастические твари 2: Преступления Грин-де-Вальда" выходит на мировые экраны 15 ноября этого года.