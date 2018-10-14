Автор песен Лепса и Билана стал жертвой интернет-мошенника

Лидер группы «Мохито», автор песен для Димы Билана, Григория Лепса и Юлианны Карауловой рассказал, что его обманули в интернете на 60 тысяч рублей.

Известный среди российских исполнителей автор песен Александр Нехворостной стал очередной жертвой интернет-мошенника.

Как стало известно, автор хотел воспользоваться услугами SMM-менеджера для раскрутки новой пластинки одной из своих групп. Тогда он и наткнулся на Руслана Золотова.

Мошенник пообещал Нехворостному быстрое продвижение в соцсетях за 60 тысяч рублей. Но после оплаты, автор так и не получил услуг от “менеджера”.

Когда автор понял, что стал жертвой обмана, он обратился в полицию с просьбой найти мошенника и вернуть деньги.

Но полицейские объяснили, что скорее всего деньги вернуть не получится, так не было составлено никакого договора и нет никаких данных, по которым можно было бы вычислить злоумышленника.

Напоминаем, что недавно Актриса Екатерина Вилкова рассказала о том, что мошенник похитил с ее счета почти полмиллиона рублей. Но все средства, к счастью, удалось вернуть.