«Прошло три года!»: Волочкова заканчивает писать книгу о себе

Российская балерина наконец-то обратилась к услугам редактора, что может свидетельствовать о финальных этапах написания скучной автобиографии.

Ранее Анастасия Волочкова уже предоставляла возможность поклонникам оценить её писательский талант. В 2010 году свет увидел её первую книгу «История русской балерины». В книге Волочкова рассказала о своей тяжёлой судьбе и трудностях, которые долгие годы мешали ей добиться успеха. Но уже в 2015 году она впервые заявила, что села за написание второй книги о себе – про жизнь на пуантах. О своём втором «шедевре» она ежегодно напоминала поклонникам, но только ждать от книги им большего не стоит.

В интервью Волочкова заявляла, что книга не будет иметь существенных изменений, а претерпит несколько корректировок и дополнений. Что именно Волочкова собралась дополнять за годы развратных скандалов и бесконечных шпагатов, она не сказала. Но, заканчивая писать вторую автобиографию скандалистки, Волочкова опубликовала снимок с литературным редактором Ладой Акимовой. Судя по подготовке специалиста, книга будет содержать больше «интересного», чем простой рассказ о жизни балерины. Но есть ли спрос на книгу среди пользователей Сети – вряд ли. Многие из них, спустя прошедшие три года ожидания, потеряли интерес к персоне Волочковой, другие до сих пор обижены на неё за постоянные унижения.