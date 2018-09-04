Стинг потребовал убрать вип-зоны на своих концертах в России

Легендарный британский музыкант известен своими необычными требованиями к организаторам. Последним из них стало требование убрать “випы” с площадок, где будут его концерты.

Известный британский музыкант Стинг собирается с туром в Россию в ноябре.

Одним из требованием музыканта стало исключение на его концертах вип-зон. Стинг грозится, что если останутся диваны и ложи, то работы не будет. По его словам, он намерен видеть на своих выступлениях нормальную фан-зону с нормальной публикой, плюс к этому певец говорит, что хочет, чтобы посетители смогли приобретать билеты по небольшой цене.

Музыкант требует убрать випы во всех городах, где планируется, даже в Москве.

Также Стинг обещает, что данные концерты будут более подвижными, нежели раньше. Эту информацию подтверждают и организаторы, ожидается, что фанаты большую часть шоу будут танцевать.

Ранее певец потребовал от организаторов концерта в Екатеринбурге предоставить ему полностью черную комнату. Отмечается, что Стинг занимается йогой и ему необходимы медитации. Помимо этого, Певец приедет в Россию со своим личным поваром.