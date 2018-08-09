"Теперь реабилитация": Отцу Димы Билана провели сложную операцию‍

Обычно певец не делится с поклонниками подробностями личной жизни, однако на этот раз сделал исключение. Как оказалось, со здоровьем крепкого и привлекательного внешне 67-летнего мужчины не все так гладко.

Накануне на официальной странице в Instagram известного 36-летнего российского певца Димы Билана появился новый пост, в содержании которого он рассказал, о чем так сильно волновался в последнее время. Как оказалось, некоторое время назад отец исполнителя Николай Михайлович готовился к сложной операции, и накануне ее провели. После этого знаменитый певец и блогер спокойно выдохнул, ведь теперь жизни его близкого родственника ничего не угрожает.

На личном аккаунте Дима Билан рассказал, что самый сложный период в данной ситуации его семья уже пережила, и операция прошла успешно. По этой причине он решил, что теперь может рассказать об этом преданным фанатам. "Теперь реабилитация и только хорошие мысли!!!", - резюмировал он. В ответ поклонники начали желать уже не молодому отцу исполнителя здоровья и сил.