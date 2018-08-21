Подруга Саши Артемовой из "Дома-2" нечаянно рассекретила ее беременность

Девушка часто проводит свободное время с другой участницей Елизаветой Кутузовой. Накануне вместе он посетили московский ресторан "Meat&Fish", где заказали для себя много вкусных блюд.

Так как девушки часто проводят время вместе, то совсем не удивительно, что в социальную сеть Instagram часто попадают их совместные фотографии, а также видеозаписи, на которой запечатлены обе знаменитости. Компрометирующая запись появилась в Stories Instagram у Кутузовой.

На фоне остальных видео с отдыха выделялось одно, на котором девушка сидит на диванчике рядом со своей подругой из "Дома-2" Сашей Артемьевой. Неудачный ракурс выявил округлившийся животик бывшей участницы скандального шоу. Сама же Елизавета Кутузова даже не заметила, что нечаянно рассекретила беременность знаменитости.

Поклонники передачи тут же стали спорить о том, насколько факт об интересном положении Артемовой может быть правдивым. "Где там виден живот вообще?? Складки от того, что сидит + кофта так легла. Вот и весь секрет", "Здорово, что беременная... у них красивые детки будут, они оба симпатичные", "Мож наелась Саня?! Я сама хоть и не полная, а пузо, когда поем, как на 5-6 месяце. Ну а если Малыша ждут, то очень рады за них", "У Саши такой тип фигуры, что пузо начинает расти, заметила это на Сейшелах, когда она была", - писали ее фанаты под фото в аккаунте в аккаунте kuzkin_durdom2.