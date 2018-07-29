У легендарного певца Рода Стюарта обнаружили опухоль

Певец два года скрывал свой недуг, сейчас он решил рассказать о том, что у него обнаружили опухоль предстательной железы.

Легендарный рок-музыкант Род Стюарт всегда мало рассказывал о подробностях личной жизни, предпочитая не допускать распространения слухов. Сейчас музыкант решил публично признаться о страшном заболевании.

Как стало известно, еще в 2016 году певцу диагностировали опухоль предстательной железы. Но врачи рассказали, что волноваться особо не о чем, образование оказалось доброкачественным. Все, что сейчас требуется от музыканта - своевременно проходить медицинские обследования и следить за своим здоровьем.

Стюарт признался, что рассказать о своем недуге его сподвигли признания других известных британцев - Стивена Фрая и ведущего Билла Тернбулла. Тогда музыкант принял решение поделиться своим опытом в преодолении страшного недуга. Он надеется, что таким способом он поможет обычным гражданам проходить обследования и не относиться равнодушно к своему здоровью. Также он хочет выразить поддержку всем, кто уже страдает от онкологии.

Тем временем британка Анджела Тиннинг рассказала, что ее кошка помогла ей два раза обнаружить рак груди. Женщина признается, что питомец начал вести себя необычно, она запрыгивала на грудь женщина каждый раз, когда та ложилась. Так как кошке не свойственно ласковое поведение, она насторожилась, а позднее почувствовала боль в груди. После этого ей удалили предраковые клетки. Во второй раз поведение кошки стало сигналом для Тиннинг, тогда ей пришлось удалять молочные железы из-за сформировавшихся опухолей.