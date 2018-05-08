Анджелина Джоли шокировала фанатов сменой образа

Как стало известно, актриса приняла участие в фэнтези картине Come Away. Ради этой картины Джоли сменила образ до неузнаваемости.

Известная американская актриса, которую любят и уважают во всем мире кардинально изменила свой имидж для нового фильма Come Away. Фанаты были шокированы тем, что Джоли теперь не узнать.

В честь завершения съемок картины, актер, который исполнил вторую главную роль в фильме, Дэвид Ойелоуо опубликовал в сеть общее фото рабочего состава фильма. Именно это фото показало изменившуюся актрису. Фанаты не могли поверить, что актриса теперь блондинка, также многих удивило платье в викторианском стиле.

Как стало известно, грядущая картина будет основана на персонажах сказок. Точнее, в центре картины будет Алиса и Питер Пэн. Сюжет рассказывает о брате и сестре, которые пытаются помочь родителям пережить смерть старшего брата. Сами актеры признаются, что данная картина станет переосмыслением известных сказок.

Тем временем, врачи рассказывают, что психологическое состояние актрисы сильно ухудшилось после развода с Брэдом Питтом. Помимо этого, актриса теперь воспитывает шестерых детей в одиночестве. По словам специалистов, все эти события приносят актрисе невероятный стресс, который привел к депрессии. Также, стала известна информация о том, что Джоли принимает большое количество снотворных препаратов. Помимо этого, фанаты заметили, что актриса снова очень сильно похудела.